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Петербургский следственный изолятор приостановил прием писем. Из-за болезни цензора

Андрей Бабицкий
08:13, 25 марта 2018
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Следственный изолятор № 5 «Арсеналка» в Санкт-Петербурге указал необычную причину остановки работы сервиса «ФСИН-Письмо», который позволяет отправить электронное сообщение арестованному или осужденному. Как пишет журналист Андрей Бабицкий, 24 марта там было указано, что прием писем невозможен «в связи с болезнью цензора».

Друг мой не смог отправить письмо в СИЗО по такой вот причине. Трудно отрицать, что пользовательские интерфейсы стали гораздо дружественнее — годы работы электронного правительства прошли не зря.

Опубликовано Андреем Бабицким 24 марта 2018 г.

К утру 25 марта сервис вновь заработал, теперь на сайте говорится, что «можно отправлять письма, фотографии и получать ответы».

У других СИЗО и колоний, которые подключены к сервису, также бывают указаны причины задержки в обработке писем. Например «отпуск основного сотрудника» или «нехватка персонала». Но когда письма не принимают вообще, причину, как правило не указывают.

По закону переписка арестованных в рамках уголовного дела и осужденных подлежит цензуре — для предотвращения вмешательства в рассмотрение дела или совершения новых преступлений.
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