Петербургский следственный изолятор приостановил прием писем. Из-за болезни цензора

Следственный изолятор № 5 «Арсеналка» в Санкт-Петербурге указал необычную причину остановки работы сервиса «ФСИН-Письмо», который позволяет отправить электронное сообщение арестованному или осужденному. Как пишет журналист Андрей Бабицкий, 24 марта там было указано, что прием писем невозможен «в связи с болезнью цензора».

Друг мой не смог отправить письмо в СИЗО по такой вот причине. Трудно отрицать, что пользовательские интерфейсы стали гораздо дружественнее — годы работы электронного правительства прошли не зря. Опубликовано Андреем Бабицким 24 марта 2018 г.

К утру 25 марта сервис вновь заработал, теперь на сайте говорится, что «можно отправлять письма, фотографии и получать ответы».

У других СИЗО и колоний, которые подключены к сервису, также бывают указаны причины задержки в обработке писем. Например «отпуск основного сотрудника» или «нехватка персонала». Но когда письма не принимают вообще, причину, как правило не указывают.