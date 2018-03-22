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«Буревестник», «Посейдон» и «Пересвет». Объявлены победители конкурса на названия нового российского оружия

Meduza
08:31, 22 марта 2018
Обновление 20:20. Минобороны России подвело итоги голосования. Боевой лазерный комплекс будет называться «Пересвет», беспилотный подводный аппарат — «Посейдон», а крылатая ракета с ядерным двигателем — «Буревестник».

На сайте Министерства обороны начался финальный этап голосования за названия для нового российского оружия, которое президент Владимир Путин представил в начале марта.

Россиянам предлагают выбрать названия для крылатой ракеты с ядерным двигателем, боевого лазера и подводного беспилотника. В финал конкурса из 50 названий, которые участвовали во втором туре, вышло девять:

  • Боевой лазерный комплекс: «Блик», «Василиск», «Пересвет»
  • Беспилотный подводный аппарат: «Аврора», «Посейдон», «Прибой»
  • Ракета с ядерным двигателем: «Буревестник», «Пальмира», «Сюрприз»

На момент написания материала больше всего голосов получили «Пересвет», «Аврора» и «Буревестник». При этом в финал не вышли названия, которые лидировали в предыдущем туре, — «Песец», «Нежданчик», «Кракен» и «Язь».

«За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 7,6 миллионов своих предпочтений», — сообщается на сайте ведомства.

Голосование закончится 22 марта в 20:00 по московскому времени.

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Фото в анонсе: Министерство обороны РФ

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Фото в анонсе: Министерство обороны РФ

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