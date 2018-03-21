В Екатеринбурге суд постановил демонтировать плавучую полусферу с Городского пруда. Никто не знает, что это было

В Екатеринбурге суд постановил демонтировать полусферу, которая появилась на Городском пруду в 2014 году. На протяжении нескольких лет никто не знал, что находится в сфере, а местные жители жаловались, что издалека сооружение выглядит как «помойка в центре города».

Финальные штрихи. Екатеринбург преображается к ЧМ по футболу https://t.co/Kk7LGNUUay Хозяева меняют имидж «юрте» на городском пруду pic.twitter.com/bDicL4tk6C — Андрей Альшевских (@Alshevskix) February 16, 2018

Журналисты предполагали, что изначально плавучая сфера была рекламой «домов на воде» — их планировал возводить Андрей Артемьев, глава компании «Лаванг» и бывший директор муниципального центра правозащиты в Екатеринбурге. Помимо плавучих домов компания «Лаванг» предлагала построить на пруду 19 полусфер для музеев чемпионатов мира по футболу и спортбаров. Однако на воде появилась только одна сфера, которую жители Екатеринбурга часто путали с рестораном «Ташкент» — его указатель был недалеко от странного сооружения.

В 2014 году стало известно, что полусферу заняла некоммерческая организация «Всероссийская ассоциация полицейских», которая входит в международную полицейскую ассоциацию. Представители организации заявляли, что сооружение станет их штабом во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Осенью 2017 года журналист издания TJournal обнаружил на сфере наклейку «Всероссийской ассоциации полицейских», а также надпись «Опорный пункт». Внутрь сферы журналисту попасть не удалось — его прогнала неизвестная женщина, заявив, что он находится на частной территории.

Теперь компания «Лаванг», которая возвела сооружение, обязана демонтировать его в течение 30 дней. Представители компании заявили, что будут обжаловать решение суда. Они считают, что полусферу можно отнести к маломерным судам, которым разрешено находиться в акватории Исети.