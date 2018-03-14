Китайская журналистка закатила глаза во время пресс-конференции. Теперь ее имя удаляют из местных соцсетей

Журналистка телеканала American Multimedia Television USA Чжан Хуэйцзюнь решила задать вопрос на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая проходит в марте в Пекине. Вопрос получился очень длинным: он касался результатов работы проекта «Один пояс и один путь» и содержал, например, такой оборот: «Как можно эффективно контролировать зарубежные активы государственных предприятий для предотвращения потери национальных активов?»

Стоявшая рядом с ней журналистка китайского бизнес-издания Yicai Лян Сяни так сильно удивилась вопросу коллеги, что сначала внимательно рассмотрела ее, а затем закатила глаза.

Cao Nima

Реакцию Лян Сяни начали активно обсуждать в социальных сетях. Один из пользователей написал, что лицо журналистки выразило «отношение всего народа к пустым словам». Пользователи также обратили внимание на то, что Чжан Хуэйцзюнь была одета в красное (цвет компартии Китая), тогда как закатившая глаза Лян Сяни — в синее.

Amazing to see how these two ladies just exploded over Chinese social media in the span of a few hours. Fan art in the making #RedBlueCamps pic.twitter.com/s6frv2gEgW — Lulu Yilun Chen (@luluyilun) March 13, 2018

В соцсетях также появился скриншот переписки, которую якобы вела Лян Сяни со своей подругой. На скриншоте журналистка говорит, что она закатила глаза, «так как стояла рядом с идиотом». «Ее вопрос был длиннее ответа», — якобы добавила Лян Сяни.

Видео с реакцией журналистки на вопрос коллеги было записано утром 13 марта. Днем фраза «закатывать глаза» стала одной из самых популярных в китайских социальных сетях, а к вечеру вмешалась цензура: поиск по имени Лян Сяни начал выдавать ноль результатов.