Сайт фейковых новостей The Onion пошутил про надземную канализацию в Кливленде. Оказалось, что она там есть!

Самый известный сатирический сайт The Onion выпустил заметку про то, что в Кливленде (штат Огайо) построили надземную канализацию. Но то, что задумывалось как шутка, оказалось правдой: в Кливленде действительно есть надземная канализация.

26 февраля на The Onion вышла новость «В Кливленде закончилось строительство новой надземной канализации». В ней говорилось, что «единственная в своем роде открытая» система общей длиной около 100 километров проложена по улицам города на уровне третьего этажа.

Cleveland Finishes Construction On New Elevated Sewer System https://t.co/ALuKodKXoB pic.twitter.com/nzHOuHtldu — The Onion (@TheOnion) February 26, 2018

«Канализация будет ежегодно переносить примерно 340 миллиардов литров сточных вод по городу, доставляя мочу и фекалии от пригородов в деловой центр, и от района Юниверсити Серкл к Залу славы рок-н-ролла», — говорилось в заметке.

На публикацию отреагировало коммунальное предприятие Northeast Ohio Regional Sewer District, отвечающее за канализацию в Кливленде. Оно рассказало, что в шуточной новости есть доля правды: надземная канализация в городе действительно есть.

Две канализационные трубы проходят над рекой Кайахога, которая делит Кливленд на две части. Построили их еще в 1980-е; они проходят в 12 метрах от поверхности реки.

Представитель предприятия Майк Зэпиор объяснил: «Чаще всего канализация использует гравитацию для перемещения жидкостей. Если бы эти две трубы проходили под рекой, насосным станциям пришлось бы поднимать сточные воды на второй склон».

WEIRD: Soooo um @TheOnion’s story about Cleveland’s “elevated sewer system?” Actually kinda true. https://t.co/F9MGNjhsqI pic.twitter.com/vs32aLdOJI — NE Ohio Regional Sewer (@neorsd) February 28, 2018

В коммунальном предприятии подчеркнули, что их надземная канализация не «открытая», как утверждается в заметке The Onion. Но в свое время она была инновационной и экономичной.