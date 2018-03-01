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Сайт фейковых новостей The Onion пошутил про надземную канализацию в Кливленде. Оказалось, что она там есть!

Meduza
09:54, 1 марта 2018

Самый известный сатирический сайт The Onion выпустил заметку про то, что в Кливленде (штат Огайо) построили надземную канализацию. Но то, что задумывалось как шутка, оказалось правдой: в Кливленде действительно есть надземная канализация.

26 февраля на The Onion вышла новость «В Кливленде закончилось строительство новой надземной канализации». В ней говорилось, что «единственная в своем роде открытая» система общей длиной около 100 километров проложена по улицам города на уровне третьего этажа.

«Канализация будет ежегодно переносить примерно 340 миллиардов литров сточных вод по городу, доставляя мочу и фекалии от пригородов в деловой центр, и от района Юниверсити Серкл к Залу славы рок-н-ролла», — говорилось в заметке.

На публикацию отреагировало коммунальное предприятие Northeast Ohio Regional Sewer District, отвечающее за канализацию в Кливленде. Оно рассказало, что в шуточной новости есть доля правды: надземная канализация в городе действительно есть.

Две канализационные трубы проходят над рекой Кайахога, которая делит Кливленд на две части. Построили их еще в 1980-е; они проходят в 12 метрах от поверхности реки.

Представитель предприятия Майк Зэпиор объяснил: «Чаще всего канализация использует гравитацию для перемещения жидкостей. Если бы эти две трубы проходили под рекой, насосным станциям пришлось бы поднимать сточные воды на второй склон».

В коммунальном предприятии подчеркнули, что их надземная канализация не «открытая», как утверждается в заметке The Onion. Но в свое время она была инновационной и экономичной.

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