Через сколько лет вы расстанетесь? Узнайте у сервиса из «Черного зеркала»

Создатели сериала «Черное зеркало» запустили онлайн-сервис Coach, позволяющий проверять, как долго продлятся отношения двух человек. Сервис сделан по мотивам серии «Повесь диджея» из четвертого сезона.

Trust the system. Visit https://t.co/f3v1QPmbAx to find out if your partner is a perfect match. pic.twitter.com/XV0FXmtx5G — Black Mirror (@blackmirror) February 14, 2018

Coach работает так: один пользователь заходит на сайт и получает уникальную ссылку. Затем он отправляет ссылку своему партнеру. Когда оба пользователя оказываются на сайте, они должны нажать на кнопку «Start» в центре круга, а затем одновременно нажать на кнопку с изображением отпечатка пальца.

Если все сделано правильно, система выдаст срок — как долго продлятся отношения. Если результат не понравится, можно будет попробовать еще раз.