шапито

Через сколько лет вы расстанетесь? Узнайте у сервиса из «Черного зеркала»

Meduza
17:32, 14 февраля 2018

Создатели сериала «Черное зеркало» запустили онлайн-сервис Coach, позволяющий проверять, как долго продлятся отношения двух человек. Сервис сделан по мотивам серии «Повесь диджея» из четвертого сезона.

Coach работает так: один пользователь заходит на сайт и получает уникальную ссылку. Затем он отправляет ссылку своему партнеру. Когда оба пользователя оказываются на сайте, они должны нажать на кнопку «Start» в центре круга, а затем одновременно нажать на кнопку с изображением отпечатка пальца.

Если все сделано правильно, система выдаст срок — как долго продлятся отношения. Если результат не понравится, можно будет попробовать еще раз.

Посмотрите четвертый сезон

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