«У меня живет слепая черепашка по имени Стиви»: Мэйси Уильямс и Том Хиддлстон раскрыли странные факты о себе

Британская радиостанция BBC Radio 1 выпустила короткое интервью с Мэйси Уильямс (Арья из «Игры престолов») и Томом Хиддлстоном, которые вместе озвучили главных героев в мультфильме «Дикие предки». В видео актеры играют в викторину, в которой подтверждают или опровергают странные факты о себе.

Уильямс рассказала, что у нее живут четыре черепашки. Одна из них слепая, ее зовут Стиви. Также актриса подтвердила, что у ее родителей было 13 собак, но до того, как она родилась. «Я немного расстроена, что это было до меня, я хотела бы оказаться там [с собаками]», — заявила Мэйси.

В свою очередь Хиддлстон признался, что у него селахофобия — иррациональная боязнь акул. А еще у актера непроизвольно текут слезы, когда он пугается.