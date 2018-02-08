Твиттер Генеральной прокуратуры России занялся рекламой карт памяти 😯

У Генеральной прокуратуры есть официальный аккаунт в твиттере. Обычно в нем публикуются ссылки на публикации на сайте ведомства. Что-то такое:

Крымская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном использовании товарного знака https://t.co/6Op3BqBm3c — ГП РФ (@Genproc) February 8, 2018

Но вечером 8 февраля читатели аккаунта обнаружили неожиданный твит: Генпрокуратура вдруг занялась рекламой карты памяти для романтического путешествия.

Твит провисел в аккаунте примерно полчаса, после чего был удален. Подписчики удивились.

Спасибочки прокорутуре за советик. — Константин Гупалов (@konstantinkosmo) February 8, 2018

Генпрокуратура- построй свою любовь — Лил Чипсы (@mss_Bim) February 8, 2018

у генпрокуратуры недофинансирование из бюджета? Рекламируют всякую хрень. — Paul (@AEHOLET) February 8, 2018

Бесплатно распространяете? — Teplov Nikolai (@TeplovNikolai) February 8, 2018

Генпрокуратура, какой фотоаппарат посоветуете? — twitdterer (@gengenkk) February 8, 2018

Твит о картах памяти в аккаунт Генпрокуратуры был опубликован через сервис SMMPlanner. Им же пользуется ведущий аккаунта SanDisk. Возможно, это один и тот же человек (или компания).