Твиттер Генеральной прокуратуры России занялся рекламой карт памяти 😯
У Генеральной прокуратуры есть официальный аккаунт в твиттере. Обычно в нем публикуются ссылки на публикации на сайте ведомства. Что-то такое:
Крымская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном использовании товарного знака https://t.co/6Op3BqBm3c— ГП РФ (@Genproc) February 8, 2018
Но вечером 8 февраля читатели аккаунта обнаружили неожиданный твит: Генпрокуратура вдруг занялась рекламой карты памяти для романтического путешествия.
Твит провисел в аккаунте примерно полчаса, после чего был удален. Подписчики удивились.
Спасибочки прокорутуре за советик.— Константин Гупалов (@konstantinkosmo) February 8, 2018
Генпрокуратура- построй свою любовь— Лил Чипсы (@mss_Bim) February 8, 2018
>Генпрокуратура— Vitalij (@saratov_one) February 8, 2018
>Камера
у генпрокуратуры недофинансирование из бюджета? Рекламируют всякую хрень.— Paul (@AEHOLET) February 8, 2018
Бесплатно распространяете?— Teplov Nikolai (@TeplovNikolai) February 8, 2018
Генпрокуратура, какой фотоаппарат посоветуете?— twitdterer (@gengenkk) February 8, 2018
Твит о картах памяти в аккаунт Генпрокуратуры был опубликован через сервис SMMPlanner. Им же пользуется ведущий аккаунта SanDisk. Возможно, это один и тот же человек (или компания).