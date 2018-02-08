шапито

Твиттер Генеральной прокуратуры России занялся рекламой карт памяти 😯

Meduza
15:41, 8 февраля 2018

У Генеральной прокуратуры есть официальный аккаунт в твиттере. Обычно в нем публикуются ссылки на публикации на сайте ведомства. Что-то такое:

Но вечером 8 февраля читатели аккаунта обнаружили неожиданный твит: Генпрокуратура вдруг занялась рекламой карты памяти для романтического путешествия.

Твит провисел в аккаунте примерно полчаса, после чего был удален. Подписчики удивились.

Твит о картах памяти в аккаунт Генпрокуратуры был опубликован через сервис SMMPlanner. Им же пользуется ведущий аккаунта SanDisk. Возможно, это один и тот же человек (или компания).

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме