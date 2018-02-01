Британские художники выпустили антиполицейскую книгу. На деньги, отсуженные у полиции

Британское издательство Dog Section Press выпустило фотокнигу « », в которой собраны снимки антиполицейских плакатов и граффити. На протяжении нескольких лет группа лондонских художников выкупала рекламные площадки и размещала на них свои работы.

Как отмечает Dog Section Press, книгу удалось выпустить благодаря компенсациям, полученным от полиции за незаконные аресты активистов и художников и задержания с применением насилия.

Вот некоторые из работ:

A post shared by Dog Section (@dogsectionpress) on Dec 31, 2017 at 8:47pm PST

A post shared by Y_Y (@____________yy_____________) on Oct 30, 2017 at 12:43pm PDT

A post shared by Dog Section (@dogsectionpress) on Oct 20, 2017 at 2:18pm PDT