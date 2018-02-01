шапито
Британские художники выпустили антиполицейскую книгу. На деньги, отсуженные у полиции
Британское издательство Dog Section Press выпустило фотокнигу «ACAB», в которой собраны снимки антиполицейских плакатов и граффити. На протяжении нескольких лет группа лондонских художников выкупала рекламные площадки и размещала на них свои работы.
Как отмечает Dog Section Press, книгу удалось выпустить благодаря компенсациям, полученным от полиции за незаконные аресты активистов и художников и задержания с применением насилия.
Вот некоторые из работ: