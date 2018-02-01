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Британские художники выпустили антиполицейскую книгу. На деньги, отсуженные у полиции

Meduza
12:12, 1 февраля 2018

Британское издательство Dog Section Press выпустило фотокнигу «ACAB», в которой собраны снимки антиполицейских плакатов и граффити. На протяжении нескольких лет группа лондонских художников выкупала рекламные площадки и размещала на них свои работы.

Как отмечает Dog Section Press, книгу удалось выпустить благодаря компенсациям, полученным от полиции за незаконные аресты активистов и художников и задержания с применением насилия.

Вот некоторые из работ:

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