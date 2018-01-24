Ретривер Атлас встретил живую версию любимой игрушки. И очень обрадовался!

У жителя города Орландо (штат Флорида) Джулиана Гавино есть золотистый ретривер по кличке Атлас. Атлас — собака-помощник; его специально обучили, чтобы помогать Гавино, у которого синдром Элерса — Данлоса, передвигаться по городу на инвалидном кресле. Пес открывает двери, находит и приносит нужные хозяину вещи, помогает Джулиану одеваться и раздеваться.

Недавно Гавино взял Атласа с собой в «Диснейленд». Джулиан планировал порадовать своего пса, который, по словам хозяина, просто одержим игрушкой Плуто, и показать ему «живого» Плуто. И план Гавино удался! В парке развлечений собака встретила актера в ростовом костюме своего любимого персонажа. Кажется, Атласу встреча очень понравилась: он вилял хвостом и пытался играть с ростовой куклой.

Pluto meets service dog at Disney ADORABLE! Julian Gavino took his service dog, Atlas to meet Pluto and, of course, the dogs immediately became best friends! Atlas was trained by New Horizons Service Dogs based in Orange City. STORY: http://bit.ly/2rpbeoH VIDEO COURTESY: Julian Gavino Опубликовано FOX 13 News - Tampa Bay 20 января 2018 г.

А вот Атлас со своей любимой игрушкой: