СК и Московская консерватория договорились сотрудничать ради воспитания у следователей чувства сопереживания
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и ректор Московской консерватории Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Соглашение предусматривает взаимодействие учреждений «по вопросам духовно-нравственного и культурного воспитания граждан России, особенно молодых сотрудников Следственного комитета».
«У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель — воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», — заявили в СК.
«Сотрудников Следственного комитета роднят с деятелями культуры и искусства одни нравственные ориентиры — доброта, милосердие и стремление к справедливости», — сказано в пресс-релизе.
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