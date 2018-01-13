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СК и Московская консерватория договорились сотрудничать ради воспитания у следователей чувства сопереживания

Следственный комитет России
08:58, 13 января 2018
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и ректор Московской консерватории Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Соглашение предусматривает взаимодействие учреждений «по вопросам духовно-нравственного и культурного воспитания граждан России, особенно молодых сотрудников Следственного комитета».

«У Московской консерватории и Следственного комитета общая цель — воспитать и развить в молодежи чувство сопереживания, неравнодушие к человеческому горю, которых иногда так не хватает и сотрудникам Следственного комитета», — заявили в СК.

«Сотрудников Следственного комитета роднят с деятелями культуры и искусства одни нравственные ориентиры — доброта, милосердие и стремление к справедливости», — сказано в пресс-релизе.

Следственный комитет России
В декабре пресс-служба Следственного комитета заметила, что в обществе нередко вызывают критику решения об аресте обвиняемых по резонансным делам. В СК заявили об обоснованности подобных решений и подчеркнули, что критика рассчитана на создание «ложного чувства несправедливости по отношению к подследственным».
Ранее Александр Бастрыкин и дирижер Валерий Гергиев подписали соглашение о сотрудничестве СК и Мариинского театра. Также СК сотрудничает с обществом «Знание».

Фото в анонсе: mgfoto / Shutterstock.com

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Фото в анонсе: mgfoto / Shutterstock.com

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