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Вышел трейлер «Красного воробья» — фильма про русскую шпионку с Дженнифер Лоуренс
Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.
Картина расскажет о русской шпионке Доминике Егоровой, которая получает задание раскрыть агента ЦРУ Натаниэля Нэша. У Егоровой и Нэша завязываются романтические отношения, и девушка решает перейти в ЦРУ.
Трейлер на русском языке:
Оригинальная версия:
Помимо Лоуренс в фильме снялись Джоэл Эдгертон, Джереми Айронс и Шарлотта Рэмплинг. Режиссер — Френсис Лоуренс («Голодные игры» и «Воды слонам!»).
В российский прокат «Красный воробей» выйдет 26 апреля 2018 года.