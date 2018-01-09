Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Картина расскажет о русской шпионке Доминике Егоровой, которая получает задание раскрыть агента ЦРУ Натаниэля Нэша. У Егоровой и Нэша завязываются романтические отношения, и девушка решает перейти в ЦРУ.

Трейлер на русском языке:

Красный воробей | Официальный трейлер | HD 20th Century Fox Russia

Оригинальная версия:

Red Sparrow | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX 20th Century Fox

Помимо Лоуренс в фильме снялись Джоэл Эдгертон, Джереми Айронс и Шарлотта Рэмплинг. Режиссер — Френсис Лоуренс («Голодные игры» и «Воды слонам!»).

В российский прокат «Красный воробей» выйдет 26 апреля 2018 года.