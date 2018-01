Американский фигурист выступил под танцевальный хит «Turn Down for What»

22-летний американский фигурист Джимми Ма выступил на чемпионате США по фигурному катанию под трек диджея Снейка и Лил Джона «Turn Down for What». И это было эпично.

Jimmy Ma brings it at U.S. Figure Skating Championships. pic.twitter.com/ywMuM0vM88 — Nick Zaccardi (@nzaccardi) January 5, 2018

В короткой программе 4 января Ма выступил под две композиции — кроме хита «Turn Down for What» он использовал трек диджея Снейка «Propaganda». Выступление под «Turn Down for What» на видео начинается с отметки 2:10.

Выступление Джимми Ма на чемпионате США Yarotska

Ма объяснил USA Today свой выбор: «Фигурное катание — это экстремальный спорт. Я хочу, чтобы как можно больше людей увидели, что это и удивительная форма искусства, и удивительный вид спорта. Моя цель — обратить внимание людей. Чтобы взрослые обсуждали, а молодежь решила, что это круто».

По итогам выступлений 4 января Джимми Ма занял 11 место среди мужчин.