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Американский фигурист выступил под танцевальный хит «Turn Down for What»

Meduza
08:02, 6 января 2018

22-летний американский фигурист Джимми Ма выступил на чемпионате США по фигурному катанию под трек диджея Снейка и Лил Джона «Turn Down for What». И это было эпично.

В короткой программе 4 января Ма выступил под две композиции — кроме хита «Turn Down for What» он использовал трек диджея Снейка «Propaganda». Выступление под «Turn Down for What» на видео начинается с отметки 2:10.

Выступление Джимми Ма на чемпионате США
Yarotska

Ма объяснил USA Today свой выбор: «Фигурное катание — это экстремальный спорт. Я хочу, чтобы как можно больше людей увидели, что это и удивительная форма искусства, и удивительный вид спорта. Моя цель — обратить внимание людей. Чтобы взрослые обсуждали, а молодежь решила, что это круто».

По итогам выступлений 4 января Джимми Ма занял 11 место среди мужчин.

Фото в анонсе: Stan Szeto / USA TODAY Sports / Sipa USA / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Stan Szeto / USA TODAY Sports / Sipa USA / Scanpix / LETA

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