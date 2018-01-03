Баскетболист случайно забросил трехочковый. Судьи сначала не поверили

Защитник баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили случайно забросил трехочковый. Он отдавал передачу партнеру по команде, но промахнулся и попал в кольцо.

Сначала попадание не заметили ни судьи, ни игроки — соперники начали собственную атаку. Но Джинобили стал активно жестикулировать, после чего игру остановили, и судьи зафиксировали попадание. Сначала они приняли бросок за двухочковый, но после просмотра повтора признали, что Джинобили забросил трехочковый.

Even the refs couldn't believe this Manu pass went in the hoop 😂 pic.twitter.com/YGM1sSCeUL — Bleacher Report (@BleacherReport) January 3, 2018

«Сан-Антонио Спёрс» обыграл в этой игре «Нью-Йорк Никербокерс» со счетом 100:91.