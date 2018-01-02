шапито

Выдра научилась делать фонтан носом

Meduza
12:52, 2 января 2018

Самец восточной бескоготной выдры, живущий в зоопарке Веллингтона (Новая Зеландия), научился делать фонтан. Животное прижимает нос к крану, из которого течет вода, и та начинает разбрызгиваться во все стороны. И, кажется, выдре нравится это занятие.

Otters enjoy spraying water in their habitat

#Keepercam! Our Otters have found a new way to enjoy their pool in their habitat - check out one of the boys who has discovered he can stick his nose in the pipe to create a sprinkler effect! 🎥: Keeper Anders

Опубликовано Wellington Zoo 1 января 2018 г.

Выдры!

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