Поисковик авиабилетов отказался от страницы Кадырова в фейсбуке. Теперь это аккаунт Чечни
Поисковик авиабилетов UAN, занявший адрес facebook.com/rkadyrov95/, который ранее принадлежал Рамзану Кадырову, отказался от него. Об этом глава Чечни сообщил в телеграме.
По словам Кадырова, его представители провели переговоры с новыми владельцами страницы, после чего те «любезно деактивировали» ее. «Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд», — написал глава Чечни.
Власти Чечни закрепили адрес facebook.com/rkadyrov95/ за новым аккаунтом. Теперь это страница Чеченской Республики. Записей на ней пока нет.
«В то же время, ответственно заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook. Новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без моего участия и с одной лишь практической целью — избежать создание очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети. Выглядит страница вот таким образом! Ещё раз повторяю — МЕНЯ ЛИЧНО НЕТ В FACEBOOK! ЭТО ПРЕДЕЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!»