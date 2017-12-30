шапито

Поисковик авиабилетов отказался от страницы Кадырова в фейсбуке. Теперь это аккаунт Чечни

Рамзан Кадыров
09:03, 30 декабря 2017
Надежный источник

Поисковик авиабилетов UAN, занявший адрес facebook.com/rkadyrov95/, который ранее принадлежал Рамзану Кадырову, отказался от него. Об этом глава Чечни сообщил в телеграме.

По словам Кадырова, его представители провели переговоры с новыми владельцами страницы, после чего те «любезно деактивировали» ее. «Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд», — написал глава Чечни.

Власти Чечни закрепили адрес facebook.com/rkadyrov95/ за новым аккаунтом. Теперь это страница Чеченской Республики. Записей на ней пока нет.

«В то же время, ответственно заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook. Новая страница (с прежним адресом) создана уполномоченным лицом без моего участия и с одной лишь практической целью — избежать создание очередного клона и использования его в каких либо рекламных акциях, провокационных целях или банального троллинга в сети. Выглядит страница вот таким образом! Ещё раз повторяю — МЕНЯ ЛИЧНО НЕТ В FACEBOOK! ЭТО ПРЕДЕЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!»

Рамзан Кадыров
Аккаунты Рамзана Кадырова в фейсбуке и инстаграме были заблокированы в ночь на 23 декабря. Это произошло из-за включения главы Чечни в санкционный список США.
На следующий день после блокировки аккаунта Кадырова в фейсбуке по адресу его удаленной страницы стала открываться новая; она называлась «Ваше путешествие — наша забота» и была связана с поисковиком авиабилетов UAN. Новые владельцы страницы заявили, что готовы передать аккаунт руководству Чечни по первому требованию.
На аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке были подписаны более четырех миллионов человек. После их блокировки глава Чечни заявил, что переходит в соцсеть Mylistory — чеченский клон инстаграма.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме