Поисковик авиабилетов отказался от страницы Кадырова в фейсбуке. Теперь это аккаунт Чечни

Поисковик авиабилетов UAN, занявший адрес facebook.com/rkadyrov95/, который ранее принадлежал Рамзану Кадырову, отказался от него. Об этом глава Чечни сообщил в телеграме.

По словам Кадырова, его представители провели переговоры с новыми владельцами страницы, после чего те «любезно деактивировали» ее. «Как пояснили новые владельцы, страницу они создали без злого умысла — просто использовали уже раскрученный бренд», — написал глава Чечни.

Власти Чечни закрепили адрес facebook.com/rkadyrov95/ за новым аккаунтом. Теперь это страница Чеченской Республики. Записей на ней пока нет.