На Гавайях лучшие друзья узнали, что на самом деле они братья. Спустя 60 лет после знакомства

Жители острова Оаху (штат Гавайи) Алан Робинсон и Уолтер Макфарлейн, которые знают друг друга с детства, выяснили, что они родные братья — спустя 60 лет после знакомства.

Робинсон и Макфарлейн дружат с шестого класса, а познакомились они еще раньше — в подготовительном классе. Как сообщает канал CBC, Макфарлейн старше Робинсона на год и три месяца; мужчина никогда не видел своего отца, а Робинсон был усыновлен и ничего не знал о своих биологических родителях.

Born in Hawaii 15 months apart, Alan Robinson and Walter Macfarlane have been friends for 60 years. Recently they found out they were actually brothers https://t.co/GkxHki0b7s pic.twitter.com/VGY1iVEjpP — 680 NEWS Toronto (@680NEWS) December 26, 2017

Друзьям было интересно узнать больше о своих родственниках. По словам Макфарлейна, сначала он искал информацию в интернете и соцсетях, но поиск не дал результатов. Тогда гаваец решил выяснить, кем был его отец с помощью анализа ДНК. По словам Синди, дочери Макфарлейна, вся семья начала изучать данные теста. В одном из совпадений они обнаружили человека под ником Robi737 — у незнакомца и Макфарлейна была идентичная Х-хромосома. И этим незнакомцем оказался Алан Робинсон! Роби — это его прозвище, а 737 — модель боинга компании Aloha Airlines. Робинсон тоже пытался найти своих родных с помощью анализа ДНК и аналогичной базы данных.

В середине декабря друзья выяснили, что у них общая мать. Макфарлейн отметил, что это ошеломляющие новости и лучший подарок на Рождество.