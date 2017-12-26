шапито

Американец стойко вынес съемки видео для инстаграма жены с 29 подписчиками. Не зря!

Meduza
16:14, 26 декабря 2017

Американец Тейлор Буркхальтер рассказал, как его родители отметили католическое Рождество: отец передвигал мебель, чтобы его жена смогла поместиться на ковре и сделать «снежного ангела». Мужчине также пришлось снимать «ангела» на телефон, чтобы выложить видео в ее инстаграм.

Есть две детали. Во-первых, отцу это явно не доставляло много удовольствия. Во-вторых, пост предназначался для 29 подписчиков.

«Глядя на отца, неохотно передвигавшего мебель, чтобы мама могла сделать видео снежного ангела для 29 подписчиков в инстаграме, я узнал о любви больше, чем от чего-либо в своей жизни», — написал Буркхальтер.

Вот это видео:

A post shared by Libby Burkhalter (@libbfit) on

Благодаря твиту Буркхальтера, у инстаграма его матери резко выросло число подписчиков — теперь их больше 10 тысяч. Видео со «снежным ангелом» посмотрели 160 тысяч раз.

Буркхальтеры встретили Рождество в пижамах.

A post shared by Libby Burkhalter (@libbfit) on

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме