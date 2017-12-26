Американец стойко вынес съемки видео для инстаграма жены с 29 подписчиками. Не зря!

Американец Тейлор Буркхальтер рассказал, как его родители отметили католическое Рождество: отец передвигал мебель, чтобы его жена смогла поместиться на ковре и сделать «снежного ангела». Мужчине также пришлось снимать «ангела» на телефон, чтобы выложить видео в ее инстаграм.

Есть две детали. Во-первых, отцу это явно не доставляло много удовольствия. Во-вторых, пост предназначался для 29 подписчиков.

«Глядя на отца, неохотно передвигавшего мебель, чтобы мама могла сделать видео снежного ангела для 29 подписчиков в инстаграме, я узнал о любви больше, чем от чего-либо в своей жизни», — написал Буркхальтер.

I’ve learned more about love from watching my dad reluctantly rearrange the living room so my mom can make snow angel boomerangs for her 29 Instagram followers than anything else in life pic.twitter.com/nMHdWtY0dE — Taylor Burkhalter (@TLBurkhalter) December 24, 2017

Вот это видео:

A post shared by Libby Burkhalter (@libbfit) on Dec 24, 2017 at 2:34pm PST

Благодаря твиту Буркхальтера, у инстаграма его матери резко выросло число подписчиков — теперь их больше 10 тысяч. Видео со «снежным ангелом» посмотрели 160 тысяч раз.

Буркхальтеры встретили Рождество в пижамах.