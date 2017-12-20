Судебных приставов обвинили в стрельбе снежками по журналистам. Приставы говорят, что это были полицейские

Нижегородских журналистов, которые вечером 19 декабря пытались узнать о мере пресечения вице-спикеру областного парламента Олегу Сорокину, обстреляли снежками.

Журналистов выдворили из здания суда в 17:00, объяснив, что рабочий день закончен и им нужно расходиться по домам. При этом заседание с участием Сорокина началось только в 18 часов.

Сотрудники СМИ остались ждать за забором. Как сообщило издание NewsNN, судебные приставы закидали журналистов снежками, чтобы помешать им сфотографировать автозак с Сорокиным.

Изгнанные судом СМИ замерли в ожидании Опубликовано Романом Кряжевым 19 декабря 2017 г.

На следующий день в управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области заявили, что снежками журналистов обкидали конвойные полицейские, а не приставы. «Наши сотрудники никогда не находятся на улице во время судебного заседания», — отметили в службе.

Главный редактор NewsNN обратился с открытым письмом к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, в котором попросил «привлечь внимание к проблеме соблюдения закона о СМИ» в регионе. Он отметил, что похожий случай также произошел 23 ноября во время заседания, на котором избирали меру пресечения главе нижегородского отделения партии «Справедливая Россия» Александру Бочкареву.

Олега Сорокина суд отправил в СИЗО до 17 февраля. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.