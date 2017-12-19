От Марио до Второй мировой: нарезка главных игр 2017 года за две минуты

Режиссер Малькольм Клок каждый год монтирует короткие ролики о главных играх прошедших 12 месяцев. В двухминутное видео за 2017 год вошли как масштабные игры — например, Super Mario Odyssey, Call of Duty: World War 2 и Star Wars: Battlefront II, — так и проекты инди-разработчиков, такие как Cuphead и Observer.

2017 in Gaming: The Year in Under 2 Minutes Malcolm Klock

«2017 год был невероятным в игровой индустрии, — пишет Клок в описании ролика. — В этом году вышло бессчетное количество необыкновенных игр. [Их] будут помнить десятилетиями».

Автор видео подчеркнул, что не смог уместить в две минуты все игры, заслуживающие внимания, и попросил игроков не обижаться, если их любимый проект не попал в ролик.

А вот какими были игры в 2016, 2015 и 2014 годах:

2016 in Gaming: The Year in Under 2 Minutes Malcolm Klock

2015 in Gaming: The Year in Under 2 Minutes Malcolm Klock