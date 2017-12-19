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«Быть американцем — значит быть оптимистом»: в Disney World появилась говорящая кукла Трампа

Meduza
10:27, 19 декабря 2017

В парке развлечений Walt Disney World во Флориде появилась говорящая фигура Дональда Трампа. Аниматронную куклу установили в «Зале президентов», где находятся фигуры всех президентов США.

Кукла разговаривает голосом Трампа; президент лично озвучивал ее. Фигура произносит вот такие фразы: «Быть американцем — значит быть оптимистом» и «Америка всегда была страной, чью судьбу определяет народ».

Donald Trump audio-animatronic figure at the new Hall of Presidents
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Помимо Трампа свои фигуры озвучивали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. На видео их можно наблюдать в правом углу. «Зал президентов» открылся в парке развлечений в 1971 году.

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