Футболисты «Аякса» дважды за несколько секунд били по воротам, которые покинул голкипер. И оба раза попали в защитника!

Защитник футбольного клуба «АЗ Алкмаар» Пантелис Хацидиакос в матче с «Аяксом» дважды вынес мяч из пустых ворот. На 15-й минуте «Аяксу» удалась атака, которую попытался прервать вратарь «АЗ» Марко Бизот. Он вышел из ворот, но оказался обыгран. Вот как это было:

Несмотря на все старания Хацидиакоса, матч «АЗ Алкмаар» все равно проиграл (1:2). В чемпионате Голландии после 17 матчей лидирует ПСВ (43 очка), на втором месте «Аякс» (38 очков), на третьем — «Аз Алкмаар» (35 очков).