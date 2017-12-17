Болельщики выбрали лучший момент в столетней истории НХЛ. Это пента-трик Марио Лемье

Болельщики признали пента-трик Марио Лемье в матче «Питтсбург Пингвинс» — «Нью-Джерси Девилс» лучшим моментом в столетней истории НХЛ. Канадскому нападающему 31 декабря 1988 года удалось забросить пять шайб в разных игровых ситуациях: в равенстве, при реализации большинства за удаление соперника, в меньшинстве (4 на 5), буллитом (штрафным броском) и в пустые ворота. Повторить это достижение еще никому не удавалось.

Лучший момент в истории НХЛ НХЛ

Голосование проводилось по кубковой системе — сначала организаторы отобрали 64 лучших момента, затем разделили их на пары и запустили голосование. Потом аналогичное голосование прошло между 32 оставшимися моментами, затем — 16 и так далее. В финале голы Марио Лемье обошли празднование решающего гола Бобби Орра в финале Кубка Стэнли-1970.

1970 Stanley Cup Winner Bobby Orr (CBS) HD FULL GoCanucksGo

Из 64 моментов, которые организаторы сочли лучшими в истории, были два с участием россиян. Это гол Сергея Федорова 1992 года, который стал первым голом в овертайме, засчитанным после видеопросмотра, и игра «Питтсбурга» и «Вашингтон Кэпиталс» 2009 года, где по хет-трику сделали Александр Овечкин и Сидни Кросби.