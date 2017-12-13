Женский отряд отправляется в неизвестное: новый трейлер «Аннигиляции» с Натали Портман

Студия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда. Фильм снят по одноименному роману Джеффа Вандермеера.

По сюжету, биолог Лана (Натали Портман) в составе полностью женской группы отправляется исследовать аномальную зону. Там героини сталкиваются с необычными формами жизни и чем-то совсем загадочным.

Annihilation (2018) — Official Trailer — Paramount Pictures Paramount Pictures

Премьера «Аннигиляции» запланирована на февраль 2018 года. В российских кинотеатрах его начнут показывать в марте.