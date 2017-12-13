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Женский отряд отправляется в неизвестное: новый трейлер «Аннигиляции» с Натали Портман

Meduza
16:46, 13 декабря 2017

Студия Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда. Фильм снят по одноименному роману Джеффа Вандермеера.

По сюжету, биолог Лана (Натали Портман) в составе полностью женской группы отправляется исследовать аномальную зону. Там героини сталкиваются с необычными формами жизни и чем-то совсем загадочным.

Annihilation (2018) — Official Trailer — Paramount Pictures
Paramount Pictures

Премьера «Аннигиляции» запланирована на февраль 2018 года. В российских кинотеатрах его начнут показывать в марте.

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