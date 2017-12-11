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«Первому игроку приготовиться»: вышел трейлер фильма Стивена Спилберга о виртуальной реальности
Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга.
Действие картины происходит в 2045 году. Люди массово играют в OASIS — игру в виртуальной реальности. Главный герой фильма, Уэйд Уоттс, пытается первым найти «пасхальное яйцо», спрятанное в игре — оно сделает его самым богатым человеком на Земле и даст ему контроль над OASIS.
Дублированная версия:
В «Первому игроку приготовиться» снялись Тай Шеридан, Оливия Кук и Бен Мендельсон. Фильм выйдет в марте 2018 года.