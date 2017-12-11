«Первому игроку приготовиться»: вышел трейлер фильма Стивена Спилберга о виртуальной реальности

Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга.

Действие картины происходит в 2045 году. Люди массово играют в OASIS — игру в виртуальной реальности. Главный герой фильма, Уэйд Уоттс, пытается первым найти «пасхальное яйцо», спрятанное в игре — оно сделает его самым богатым человеком на Земле и даст ему контроль над OASIS.

READY PLAYER ONE — Official Trailer 1 [HD] Warner Bros. Pictures

Дублированная версия:

Первому игроку приготовиться — первый трейлер WBRussia

В «Первому игроку приготовиться» снялись Тай Шеридан, Оливия Кук и Бен Мендельсон. Фильм выйдет в марте 2018 года.