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«Здесь останутся только они»: трейлер «Мира Юрского периода 2»

Meduza
08:01, 8 декабря 2017

Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер «Мира Юрского периода 2» — пятого фильма в франшизе «Парк Юрского периода».

В новом фильме главным героям предстоит спасти динозавров с острова, на котором проснулся вулкан.

Трейлер на английском языке:

Jurassic World: Fallen Kingdom — Official Trailer [HD]
Universal Pictures

Дублированная версия:

Официальный трейлер «Мир Юрского периода 2»
Universal Pictures Russia

Главные роли в картине исполнили Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин и Джеймс Кромуэлл. Режиссер — Хуан Антонио Байона («Голос монстра», сериал «Страшные сказки»).

В российский прокат фильм выйдет 7 июня 2018 года.

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