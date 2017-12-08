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Как посмотреть свои лучшие фото в инстаграме за год?

Meduza
15:14, 8 декабря 2017

В конце ноября Instagram подводил итоги 2017 года, назвав самые популярные фото и аккаунты (тогда Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян). А теперь вы можете посмотреть свои лучшие публикации в инстаграме за год.

Веб-сервис Bestnine анализирует количество постов и лайков, а затем создает коллаж из девяти самых популярных фотографий и видео.

Например, в инстаграме «Медузы» больше всего лайков собрали видеоролики:

В аккаунте The Dogist, посвященным четвероногим жителям США, самыми популярными стали снимок с ретривером Зеффирелли, который любит выгуливать себя сам, и портрет самоеда Маверика:

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