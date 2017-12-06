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«Мэари и цветок ведьмы»: трейлер мультфильма, который сняли бывшие сотрудники студии Ghibli
В сети появился англоязычный трейлер мультфильма «Мэари и цветок ведьмы», над которыми работали бывшие сотрудники японской мультипликационной студии Ghibli.
Сценарий «Мэари и цветок ведьмы» основан на книге «Маленькая ведьма» Мэри Стюарт. Мультфильм расскажет о 10-летней девочке, которая находит в лесу волшебный цветок и отправляется в школу волшебства.
Режиссер мультфильма — Хиромаса Ёнэбаяси. В студии Ghibli он работал над картинами «Воспоминания о Марни» и «Ариэтти из страны лилипутов». Английскую версию мультфильма озвучили Кейт Уинслет, Юэн Бремнер и Руби Барнхилл.
В российский прокат «Мэари и цветок ведьмы» выйдет 1 марта 2018 года.