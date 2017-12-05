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Выборы, Ким Чен Ын и моча российских олимпийцев — в одной песне Урганта (в образе Эльзы из «Холодного сердца»!)
Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант исполнил песню в образе Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». В нежной композиции Ургант упомянул зимние пробки, серию сексуальных скандалов в американской киноиндустрии, Ким Чен Ына, который «готовит пиротехнику», а также обвинения в употреблении допинга в адрес олимпийской сборной России:
Мы чистые спортсмены,
Об этом вам в пробирку мы прокричим,
Что от физической нагрузки
Слегка меняется у русских вкус мочи.
Ургант закончил свою песню упоминанием выборов президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Ведущий пошутил, что победителя выборов угадать нельзя: «Опять сюрприз».