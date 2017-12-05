Вечерний Ургант. Иван Ургант — «Зимняя песня». (04.12.2017) Вечерний Ургант

Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант исполнил песню в образе Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». В нежной композиции Ургант упомянул зимние пробки, серию сексуальных скандалов в американской киноиндустрии, Ким Чен Ына, который «готовит пиротехнику», а также обвинения в употреблении допинга в адрес олимпийской сборной России:

Мы чистые спортсмены,

Об этом вам в пробирку мы прокричим,

Что от физической нагрузки

Слегка меняется у русских вкус мочи.

Ургант закончил свою песню упоминанием выборов президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Ведущий пошутил, что победителя выборов угадать нельзя: «Опять сюрприз».