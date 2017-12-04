Disney уберет из «Тайны Коко» 20-минутную короткометражку про снеговика Олафа, которая всех бесила

В конце ноября в мировой прокат вышел мультфильм «Тайна Коко» студии Pixar. Однако в большинстве кинотеатров зрителям пришлось смотреть не только «Тайну Коко», но и 20-минутную короткометражку про снеговика Олафа, которую студия Disney выпустила к Рождеству. И ее оценили немногие.

Olafʼs Frozen Adventure — Official US Trailer Walt Disney Animation Studios

В начале декабря студия Disney согласилась убрать «Олафа и холодное приключение» из американского проката. Зрители жаловались, что вместе с короткометражкой и трейлерами сеанс «Тайны Коко» длится почти два с половиной часа, и маленьким детям очень сложно сидеть столько времени в зале.

Многим российским зрителям мультфильм тоже не понравился. Например, в комментариях к посту редактора «Медузы» Александра Горбачева отметили, что на сеансе возмущались даже дети. Некоторые зрители думали, что ошиблись залом и попали на другой мультфильм — действие «Тайны Коко» развивается в Мексике, а Олаф поет песни в снежном королевстве. Однако российские кинотеатры, которые вместе с «Тайной Коко» показывают короткометражку, предупреждают о двойном сеансе.

Уберут ли из российского проката мультфильм про Олафа, неизвестно.