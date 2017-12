Дизайнер нарисовал альтернативные логотипы президентских выборов: Путин с бесконечностью, Навальный с наручниками

Я рада,что это картинку сейчас реттвитит весь интернет. Ведь это настоящий тест на испорченность! Что вы видите на нижних картинках? очки и наручники или сиськи и садо-мазо? Впрочем, и то, и другое - лучше, чем бесконечность наверху:)) ! Я абсолютно уверена,что те,кто реттвиттят конечно же не могли смеяться над тем,что у кандидата.... «сииииськи!!» и видят как и я- Кандидата в Очках! Запомните-сексизм,как и гомофобия,как и антисемитизм это абсолютно отвратительные явления в нашем обществе!:(

