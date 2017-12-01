Дизайнер нарисовал альтернативные логотипы президентских выборов: Путин с бесконечностью, Навальный с наручниками
Дизайнер Алексей Соловьев увидел примитивный логотип президентских выборов, на который потратили 37 миллионов рублей, и нарисовал свои варианты. Как и в одобренной ЦИК картинке, на логотипах Соловьева обыгрывается то, что выборы пройдут 18 марта, а 18 — часть числа «2018».
Но дизайнер решил пойти дальше — он нарисовал индивидуальные логотипы каждому из трех наиболее известных кандидатов в президенты: Владимиру Путину (пока официально не выдвигался), Ксении Собчак и Алексею Навальному.
Альтернативные логотипы выборов 2018 :-)Опубликовано Алексеем Соловьевым 30 ноября 2017 г.
Навальный в своем твиттере написал, что это «плохо, но подмечено отлично».
Это хорошо (то есть плохо, но подмечено отлично) pic.twitter.com/hy3Sl34wbK— Alexey Navalny (@navalny) November 30, 2017
А Собчак в своем инстаграме назвала логотип с собой «тестом на испорченность» — видят ли зрители на нем очки или грудь (Соловьев, кажется, имел в виду второе).
Я рада,что это картинку сейчас реттвитит весь интернет. Ведь это настоящий тест на испорченность! Что вы видите на нижних картинках? очки и наручники или сиськи и садо-мазо? Впрочем, и то, и другое - лучше, чем бесконечность наверху:)) ! Я абсолютно уверена,что те,кто реттвиттят конечно же не могли смеяться над тем,что у кандидата.... «сииииськи!!» и видят как и я- Кандидата в Очках! Запомните-сексизм,как и гомофобия,как и антисемитизм это абсолютно отвратительные явления в нашем обществе!:(
Видел ли логотип с бесконечностью Владимир Путин, неизвестно.