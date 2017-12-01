Дизайнер нарисовал альтернативные логотипы президентских выборов: Путин с бесконечностью, Навальный с наручниками

Дизайнер Алексей Соловьев увидел примитивный логотип президентских выборов, на который потратили 37 миллионов рублей, и нарисовал свои варианты. Как и в одобренной ЦИК картинке, на логотипах Соловьева обыгрывается то, что выборы пройдут 18 марта, а 18 — часть числа «2018».

Но дизайнер решил пойти дальше — он нарисовал индивидуальные логотипы каждому из трех наиболее известных кандидатов в президенты: Владимиру Путину (пока официально не выдвигался), Ксении Собчак и Алексею Навальному.

Навальный в своем твиттере написал, что это «плохо, но подмечено отлично».

Это хорошо (то есть плохо, но подмечено отлично) pic.twitter.com/hy3Sl34wbK — Alexey Navalny (@navalny) November 30, 2017

А Собчак в своем инстаграме назвала логотип с собой «тестом на испорченность» — видят ли зрители на нем очки или грудь (Соловьев, кажется, имел в виду второе).

Видел ли логотип с бесконечностью Владимир Путин, неизвестно.