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Курс выживания в лесу от Дмитрия Нагиева: трейлер фильма «Елки новые» на «Медузе»

Meduza
08:39, 30 ноября 2017
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В России 21 декабря выходит комедия «Елки новые» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Это шестой фильм серии, но создатели картины обещают, что в нем все по-новому: «Новые герои, новые приключения». «Медуза» публикует трейлер фильма.

Ёлки новые: официальный трейлер
Meduza

У новых «Елок» целых пять режиссеров: Жора Крыжовников, Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и Александр Котт. Помимо Урганта, Нагиева и Светлакова в фильме снялись Сергей Пускепалис, Елена Яковлева и Екатерина Климова.

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