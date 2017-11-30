шапито
Курс выживания в лесу от Дмитрия Нагиева: трейлер фильма «Елки новые» на «Медузе»
В России 21 декабря выходит комедия «Елки новые» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях. Это шестой фильм серии, но создатели картины обещают, что в нем все по-новому: «Новые герои, новые приключения». «Медуза» публикует трейлер фильма.
У новых «Елок» целых пять режиссеров: Жора Крыжовников, Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и Александр Котт. Помимо Урганта, Нагиева и Светлакова в фильме снялись Сергей Пускепалис, Елена Яковлева и Екатерина Климова.