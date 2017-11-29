«Медуза» представляет дублированный трейлер фильма «Ледяная стерва» (в оригинале — «I, Tonya») с Марго Робби в главной роли. Режиссером фильма стал Крэйг Гиллеспи.

Фильм рассказывает об американской фигуристке Тоне Хардинг, выигравшей чемпионат США по фигурному катанию в 1991 году. В 1994-м бывший муж Хардинг Джефф Гиллоули и его сообщники организовали нападение на соперницу фигуристки Нэнси Керриган — ей пытались сломать ногу. Из-за этого Хардинг пожизненно исключили из Ассоциации фигурного катания США.

«Ледяная стерва». Трейлер фильма Meduza

В России «Ледяную стерву» начнут показывать 1 февраля 2018 года.