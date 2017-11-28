В Новосибирске детским садам рекомендовали не приглашать Деда Мороза на утренники. Дети могут испугаться 🎅

В Новосибирске психологи рекомендовали проводить новогодние утренники без Деда Мороза, а только со Снегурочкой. О такой рекомендации сообщила РИА Новости глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

По словам Терешковой, психологи считают, что маленькие дети могут испугаться Деда Мороза.

Речь, подчеркнула она, идет именно о рекомендациях, никакого запрета на Дедов Морозов на утренниках нет.

Газета «Московский комсомолец» 27 ноября сообщила, что Дедов Морозов запретили приглашать на утренники в детских садах сразу в нескольких российских городах — Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани.

В Кирове, Самаре и Казани, по данным издания, запрет обосновали необходимостью упорядочить деятельность артистов, исполняющих роль Деда Мороза, и борьбой с коррупцией и поборами. В Новосибирске, сообщал «МК», сослались на рекомендации психологов.