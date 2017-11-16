Иван Дорн показал первую версию клипа «Стыцамэн». Хорошо, что она не вышла

В официальной группе Ивана Дорна опубликовали первую версию клипа на песню «Стыцамэн» — одного из первых хитов певца, вышедшего в 2012 году.

Как рассказал «Афише» один из создателей видео Михаил Коротеев, после того, как клип решили не выпускать, он считался утерянным. Недавно Коротеев обнаружил видео на своем старом жестком диске.

В клипе появляются танцоры в противогазах, а сам Дорн ползает по полу, танцует в костюме священника и облизывает микрофон.

Официальный клип на «Стыцамэна» выглядит значительно лучше: