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Иван Дорн показал первую версию клипа «Стыцамэн». Хорошо, что она не вышла

Meduza
13:59, 16 ноября 2017

В официальной группе Ивана Дорна опубликовали первую версию клипа на песню «Стыцамэн» — одного из первых хитов певца, вышедшего в 2012 году.

Как рассказал «Афише» один из создателей видео Михаил Коротеев, после того, как клип решили не выпускать, он считался утерянным. Недавно Коротеев обнаружил видео на своем старом жестком диске.

В клипе появляются танцоры в противогазах, а сам Дорн ползает по полу, танцует в костюме священника и облизывает микрофон.

Официальный клип на «Стыцамэна» выглядит значительно лучше:

ИВАН ДОРН — СТЫЦАМЭН (OFFICIAL VIDEO)
Ivan Dorn

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