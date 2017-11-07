Лучшее видео для привлечения инвесторов: разработчик читает рэп под бит из своего же приложения

Создатель музыкального приложения для айфонов и айпадов Polyjamer Гад Хинкис записал демонстрационное видео для инвесторов. И у него получилось лучше, чем у авторов большинства подобных роликов.

Вместо того, чтобы просто перечислять возможности приложения, он зачитал рэп — под бит, который тут же создавал в Polyjamer. В видео Хинкис утверждает, что приложение такое простое, что «вы можете поджемить со своей бабушкой», перечисляет сильные стороны ключевых сотрудников компании, а затем называет пять способов, которыми она будет зарабатывать деньги.

How to PITCH a music tech STARTUP to investors polyjamer

Самый известный сайт, на котором встречаются стартапы и потенциальные инвесторы, Product Hunt, назвал ролик Хинкиса «лучшим демо-видео за всю историю». С помощью рэпа Polyjamer хочет привлечь 150 тысяч долларов инвестиций.