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Валенки с Черепашками-ниндзя, ласты Gucci и мармеладный питон: в инстаграме собирают самые странные вещи с eBay

Meduza
11:47, 31 октября 2017

На онлайн-аукционе eBay можно найти что угодно — от телефонов и бытовой техники до раритетных кроссовок и ковров ручной работы. Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан завела аккаунт ebaybae — для самых странных находок на eBay. Как рассказала американка, сильнее всего ее удивило объявление о продаже фотографий, на которых были сообщения, выложенные черной икрой.

Однако в коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить и более практичные предметы.

Валенки с вышитыми Черепашками-ниндзя

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Гигантский червяк из мармелада

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Крошечная виниловая пластинка Тупака для кукольного домика

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Ласты Gucci

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Домашний телефон Panasonic, украшенный кристаллами Swarovski

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Вино в честь Оззи Осборна

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Костюм дракона

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500 подушек в виде эмодзи-какашки

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Четырехметровая надувная коала

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