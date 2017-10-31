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Валенки с Черепашками-ниндзя, ласты Gucci и мармеладный питон: в инстаграме собирают самые странные вещи с eBay
На онлайн-аукционе eBay можно найти что угодно — от телефонов и бытовой техники до раритетных кроссовок и ковров ручной работы. Жительница Нью-Йорка Тхэ Ин Ан завела аккаунт ebaybae — для самых странных находок на eBay. Как рассказала американка, сильнее всего ее удивило объявление о продаже фотографий, на которых были сообщения, выложенные черной икрой.
Однако в коллекции Тхэ Ин Ан можно обнаружить и более практичные предметы.