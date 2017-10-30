Как мы собрали боевой спиннер Рассказ участника битвы роботов в Сочи: Geektimes
В октябре в России прошли сразу два мероприятия, в которых роботы бились друг с другом: 18 и 20 октября в Сочи состоялась «Битва роботов», а 29 октября в Москве — «Бронебот». Участники сочинской битвы из команды «Mat Custom» рассказали на сайте Geektimes о том, как за несколько дней им удалось собрать боевого робота «Лесник», и с какими трудностями они столкнулись при подготовке. «Медуза» коротко пересказывает этот пост.
По условиям мероприятия, готового робота нужно было представить 4 сентября. Петербургская команда «Mat Custom» впервые начала обсуждать проект только 25 августа — правда, впоследствии сроки сдвигались, и робота доделали к началу октября.
Участники выбирали между несколькими видами боевых роботов, но четыре из пяти вариантов им не подошли. Например, флиппер — робот со специальными ручками или платформой, с помощью которых можно опрокидывать соперников, — вычеркнули, так как в команде не было специалистов по пневматике (а опрокидыватель обычно пневматический). Роботы с пилой или топором выглядят эффектно, но ими сложно наносить реальный урон.
В итоге «Mat Custom» решили построить «спиннер» — робота с массивной трехногой балкой, которая вращается над его корпусом. Балку приводили в движение два автомобильных стартера; она вращалась со скоростью 1,5 тысячи оборотов в минуту — этого должно было хватить, чтобы корпус соперника успел въехать на несколько сантиметров в поражающую зону. На концы балок приделали молоты.
Колеса и аккумуляторы для робота (его назвали «Лесник») взяли от гироскутеров. «Лесник» обошелся команде в 230 тысяч рублей.
«Лесник» принял участие в трех битвах. Сначала он «бился» с ЭЛТ-монитором (и разбил его вдребезги); затем прошел отборочный бой. На третьей битве «Леснику» оторвало вращающуюся часть, а его противнику вырвало ось вместе с подшипником. На этом участие «Mat Custom» в «Битве роботов» закончилось.
В регламенте есть общие фразы о том, что «робот не должен быть неразрушаем». Эту фразу стоит убрать или уточнить. Возьмем победителя — это отлично собранный флиппер с трубчатым каркасом, что у него разрушаемо? <…> Флипперы победили и в прошлом году.