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🍜 Раменштайн и Снуп Строганофф Два рецепта из кулинарных книг, вдохновленных роком и хип-хопом

Meduza
09:35, 29 октября 2017

В сентябре 2017 года три британца — гурман Джозеф Иннис, журналист и продюсер новостей Ральф Миллер и дизайнер Питер Стэдден — выпустили красочную кулинарную книгу «Dark Side of the Spoon: The Rock Cookbook». В ней собраны рецепты, вдохновленные рок-группами, от Nirvana и Rammstein до ZZ Top и Metallica. Это уже вторая такая книга авторов — в 2014 году они выпустили «Rapperʼs Delight: The Hip Hop Cookbook», рецепты в которой вдохновлены хип-хоп исполнителями и коллективами. С разрешения авторов «Медуза» публикует по одному рецепту из каждой книги.

Ramenstein

Du Hast Pork: японский рамен со свининой

Время приготовления:

  • 20 минут на подготовку
  • 3 часа 50 минут на готовку

Ингредиенты:

  • 1 большой стебель лука-порея
  • 1 морковь
  • 3 луковицы
  • 9-сантиметровый кусок имбиря
  • 8 куриных крылышек
  • 6 зубчиков чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 килограмм свиных окороков
  • 2 зеленых чили
  • 30 граммов грибов шиитаке
  • 2 чайные ложки специй
  • 5 чайных ложек соевого соуса
  • 2 чайные ложки рисового вина
  • 6 стеблей зеленого лука
  • 150 граммов побегов бамбука
  • 2 столовые ложки рисового уксуса
  • 4 средних яйца
  • 300 граммов лапши рамен
  • 200 граммов зелени

Приготовление:

Бульон:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Нарежьте морковь, лук-порей. Очистите и натрите на терке 8 сантиметров имбиря.
  3. Уложите на противень куриные крылышки, морковь, лук-порей, целые зубчики чеснока и натертый имбирь. Побрызгайте маслом и запекайте 40 минут.
  4. Выложите приготовленные ингредиенты из противня в большую кастрюлю и залейте 3 литрами воды.
  5. Срежьте сало со свинины и мелко нарежьте перец. Добавьте свинину, сало, грибы, специи и перец в кастрюлю.
  6. Доведите до кипения, а затем сбавьте огонь и оставьте вариться на два часа с закрытой крышкой.
  7. Вытащите свинину и отделите сало. Снимите крышку с кастрюли и оставьте выкипать еще на час.
  8. Слейте содержимое кастрюли через дуршлаг в большую миску, чтобы отделить продукты от бульона.

Заправка:

  1. Очистите и натрите на терке оставшийся имбирь.
  2. Добавьте к имбирю соевый соус и рисовое вино и перемешайте.

Рамен:

  1. Нарежьте зеленый лук и сложите его в чашу. Добавьте семена бамбука и рисовый уксус.
  2. Разогрейте бульон в кастрюле на медленном огне.
  3. В другой кастрюле сварите яйца и разрежьте каждое пополам.
  4. Закиньте лапшу в кастрюлю с кипящей водой на 2-3 минуты. Нарежьте зелень и добавьте в кастрюлю, варите еще минуту. Затем слейте воду через дуршлаг.
  5. Нарежьте свинину на тонкие кусочки и разложите по мискам. Добавьте зеленый лук с семенами бамбука, а также лапшу с зеленью.
  6. Добавьте бульон и заправку. В каждую миску уложите по две половинки яиц.

Snoop Stroganoff

Запеченный в каменной соли сибас с вареными овощами

Время приготовления:

  • 5 минут на подготовку
  • 25 минут на готовку

Ингредиенты:

  • 450 граммов сибаса (очищенного и выпотрошенного)
  • 1 килограмм крупной каменной соли
  • 4 ветки свежего розмарина
  • половина лимона
  • 600 граммов молодого картофеля
  • 200 граммов зеленого горошка
  • 200 граммов брокколи
  • 200 граммов стручковой фасоли
  • 50 миллилитров подсолнечного масла
  • кусочек сливочного масла

Примечания:

Вы можете попросить продавца рыбы очистить и выпотрошить рыбу. Если у вас нет пароварки, вы можете сварить овощи. Вам понадобится щетка, чтобы счистить соль.

Приготовление:

  1. Возьмите примерно половину соли и выложите ее ровным слоем на дне противня. Обсушите рыбу кухонной бумагой. Положите розмарин в рыбу.
  2. Укройте рыбу оставшейся солью так, чтобы она была полностью скрыта. Намочите руки и побрызгайте водой на соль.
  3. Поставьте противень в духовку, выставьте ее на 200 градусов и готовьте 25 минут.
  4. Пока готовится рыба, вы можете подготовить овощи. Помойте картофель и отложите в сторону. Нарежьте брокколи на мелкие кусочки и промойте фасоль.
  5. Овощи должны приготовиться через 2 минуты после того, как будет готова рыба. Так что начните готовить картофель примерно через 10-12 минут после того, как поставили рыбу. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте картофель и оставьте вариться на 10 минут
  6. Через 2-3 минуты добавьте брокколи, горох и фасоль в пароварку и готовьте 7 минут (если нет пароварки, сварите их в кастрюле).
  7. Нарежьте лимон ломтиками.
  8. Когда рыба будет готова, вытащите противень из духовки и аккуратно разбейте корочку из соли ножом. С помощью щетки и ложки снимите кристаллы соли с рыбы. Осторожно снимите рыбу с нижнего слоя соли и уложите ее на сервировочное блюдо или большую тарелку.
  9. Срежьте кожу и плавники с рыбы и уложите на нее ломтики лимона.
  10. Разложите овощи по тарелкам. Картофель процедите через дуршлаг, добавьте к нему сливочное масло, а затем разложите его по тарелкам. Поставьте рыбу в центр стола.

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