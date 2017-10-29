🍜 Раменштайн и Снуп Строганофф Два рецепта из кулинарных книг, вдохновленных роком и хип-хопом
В сентябре 2017 года три британца — гурман Джозеф Иннис, журналист и продюсер новостей Ральф Миллер и дизайнер Питер Стэдден — выпустили красочную кулинарную книгу «Dark Side of the Spoon: The Rock Cookbook». В ней собраны рецепты, вдохновленные рок-группами, от Nirvana и Rammstein до ZZ Top и Metallica. Это уже вторая такая книга авторов — в 2014 году они выпустили «Rapperʼs Delight: The Hip Hop Cookbook», рецепты в которой вдохновлены хип-хоп исполнителями и коллективами. С разрешения авторов «Медуза» публикует по одному рецепту из каждой книги.
Ramenstein
Du Hast Pork: японский рамен со свининой
Время приготовления:
- 20 минут на подготовку
- 3 часа 50 минут на готовку
Ингредиенты:
- 1 большой стебель лука-порея
- 1 морковь
- 3 луковицы
- 9-сантиметровый кусок имбиря
- 8 куриных крылышек
- 6 зубчиков чеснока
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 килограмм свиных окороков
- 2 зеленых чили
- 30 граммов грибов шиитаке
- 2 чайные ложки специй
- 5 чайных ложек соевого соуса
- 2 чайные ложки рисового вина
- 6 стеблей зеленого лука
- 150 граммов побегов бамбука
- 2 столовые ложки рисового уксуса
- 4 средних яйца
- 300 граммов лапши рамен
- 200 граммов зелени
Приготовление:
Бульон:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Нарежьте морковь, лук-порей. Очистите и натрите на терке 8 сантиметров имбиря.
- Уложите на противень куриные крылышки, морковь, лук-порей, целые зубчики чеснока и натертый имбирь. Побрызгайте маслом и запекайте 40 минут.
- Выложите приготовленные ингредиенты из противня в большую кастрюлю и залейте 3 литрами воды.
- Срежьте сало со свинины и мелко нарежьте перец. Добавьте свинину, сало, грибы, специи и перец в кастрюлю.
- Доведите до кипения, а затем сбавьте огонь и оставьте вариться на два часа с закрытой крышкой.
- Вытащите свинину и отделите сало. Снимите крышку с кастрюли и оставьте выкипать еще на час.
- Слейте содержимое кастрюли через дуршлаг в большую миску, чтобы отделить продукты от бульона.
Заправка:
- Очистите и натрите на терке оставшийся имбирь.
- Добавьте к имбирю соевый соус и рисовое вино и перемешайте.
Рамен:
- Нарежьте зеленый лук и сложите его в чашу. Добавьте семена бамбука и рисовый уксус.
- Разогрейте бульон в кастрюле на медленном огне.
- В другой кастрюле сварите яйца и разрежьте каждое пополам.
- Закиньте лапшу в кастрюлю с кипящей водой на 2-3 минуты. Нарежьте зелень и добавьте в кастрюлю, варите еще минуту. Затем слейте воду через дуршлаг.
- Нарежьте свинину на тонкие кусочки и разложите по мискам. Добавьте зеленый лук с семенами бамбука, а также лапшу с зеленью.
- Добавьте бульон и заправку. В каждую миску уложите по две половинки яиц.
Snoop Stroganoff
Запеченный в каменной соли сибас с вареными овощами
Время приготовления:
- 5 минут на подготовку
- 25 минут на готовку
Ингредиенты:
- 450 граммов сибаса (очищенного и выпотрошенного)
- 1 килограмм крупной каменной соли
- 4 ветки свежего розмарина
- половина лимона
- 600 граммов молодого картофеля
- 200 граммов зеленого горошка
- 200 граммов брокколи
- 200 граммов стручковой фасоли
- 50 миллилитров подсолнечного масла
- кусочек сливочного масла
Примечания:
Вы можете попросить продавца рыбы очистить и выпотрошить рыбу. Если у вас нет пароварки, вы можете сварить овощи. Вам понадобится щетка, чтобы счистить соль.
Приготовление:
- Возьмите примерно половину соли и выложите ее ровным слоем на дне противня. Обсушите рыбу кухонной бумагой. Положите розмарин в рыбу.
- Укройте рыбу оставшейся солью так, чтобы она была полностью скрыта. Намочите руки и побрызгайте водой на соль.
- Поставьте противень в духовку, выставьте ее на 200 градусов и готовьте 25 минут.
- Пока готовится рыба, вы можете подготовить овощи. Помойте картофель и отложите в сторону. Нарежьте брокколи на мелкие кусочки и промойте фасоль.
- Овощи должны приготовиться через 2 минуты после того, как будет готова рыба. Так что начните готовить картофель примерно через 10-12 минут после того, как поставили рыбу. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте картофель и оставьте вариться на 10 минут
- Через 2-3 минуты добавьте брокколи, горох и фасоль в пароварку и готовьте 7 минут (если нет пароварки, сварите их в кастрюле).
- Нарежьте лимон ломтиками.
- Когда рыба будет готова, вытащите противень из духовки и аккуратно разбейте корочку из соли ножом. С помощью щетки и ложки снимите кристаллы соли с рыбы. Осторожно снимите рыбу с нижнего слоя соли и уложите ее на сервировочное блюдо или большую тарелку.
- Срежьте кожу и плавники с рыбы и уложите на нее ломтики лимона.
- Разложите овощи по тарелкам. Картофель процедите через дуршлаг, добавьте к нему сливочное масло, а затем разложите его по тарелкам. Поставьте рыбу в центр стола.