🍜 Раменштайн и Снуп Строганофф Два рецепта из кулинарных книг, вдохновленных роком и хип-хопом

В сентябре 2017 года три британца — гурман Джозеф Иннис, журналист и продюсер новостей Ральф Миллер и дизайнер Питер Стэдден — выпустили красочную кулинарную книгу «Dark Side of the Spoon: The Rock Cookbook». В ней собраны рецепты, вдохновленные рок-группами, от Nirvana и Rammstein до ZZ Top и Metallica. Это уже вторая такая книга авторов — в 2014 году они выпустили «Rapperʼs Delight: The Hip Hop Cookbook», рецепты в которой вдохновлены хип-хоп исполнителями и коллективами. С разрешения авторов «Медуза» публикует по одному рецепту из каждой книги.