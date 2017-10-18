Житель пермской деревни пожаловался в «Гринпис» на местных жителей, обижающих бобров. Оказалось, он выдумал эту историю от скуки

Сотрудники российского отделения организации «Гринпис» 16 октября получили очень странное сообщение. Житель пермской деревни Одина попросил экологов спасти бобров от местных жителей.

По словам мужчины, который представился Алексеем, животные построили плотину, которая мешает деревенским жителям. Алексей уточнил, что люди ломают плотину, но бобры каждый раз строят новую. «Энтузиазм бобров может иссякнуть», — подытожил пермяк и призвал спасти животных.

Представительница «Гринпис» Мария Дзюба предложила Алексею стать волонтером организации, чтобы спасти бобров. На следующий день житель Одины рассказал, что «порешал там» и «бобры будут жить», а затем попросил спасти его. «Мне кажется, я каждый день злоупотребляю алкоголем. Мне нужно жениться, и как можно скорее. Посоветуйте что-нибудь», — написал Алексей.

Позже Алексей признался, что выдумал историю от одиночества и скуки. Как рассказали «Медузе» сотрудники организации, бобры вряд ли водятся в Одине, хотя Алексей настаивает, что слышал про местных бобров от отца.