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«Спортционер, танционер и семьионер»: Сбербанк выпустил очень странную рекламу сайта для пенсионеров

Meduza
11:49, 9 октября 2017

Сбербанк опубликовал рекламу сайта «Активный возраст» и банковских услуг для пенсионеров.

В ролике появляются пожилые люди, которые работают, занимаются спортом, наряжаются, танцуют и проводят время с семьей. В каждом эпизоде появляется слово, которое завершает фразу «Быть пенсионером — значит быть…».

По мнению Сбербанка, быть пенсионером — значит быть «спортционером», «стилионером», «танционером», «конструкционером» и «семьионером».

В активном возрасте
Sberbank

«„Активный возраст“ — это онлайн-журнал и удобный сервис для людей старшего поколения», — говорится на сайте. Также под этим брендом Сбербанк выпускает пенсионные и дебетовые карты для пенсионеров.

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