Корейцы забили четыре гола в матче со сборной России. Но проиграли со счетом 2:4

Сборная России по футболу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Корейцы забили четыре гола из шести. Больше других отличился защитник Ким Чжу Ен — в течение двух минут он дважды поразил собственные ворота.

Счет в матче в конце первого тайма открыл Федор Смолов:

Вскоре после перерыва за дело взялся Ким Чжу Ен. Сначала он забил после подачи углового на 55-й минуте:

А еще через две минуты оформил дубль. Гол получился очень красивым:

В последние 10 минут матча были забиты еще три гола. Сначала Алексей Миранчук сделал счет 4:0, а затем корейцы отыграли два мяча. Последний из них они забили уже в компенсированное арбитром время.