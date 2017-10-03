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Жительница Шотландии намазалась автозагаром перед тренировкой. Зря

Meduza
15:49, 3 октября 2017

Жительница Шотландии Ив Маллон решила, что нанести автозагар на ноги перед тем, как отправиться на тренировку, — хорошая идея. Но быстро пожалела о своем решении — прорезиненный логотип леггинсов, в которых девушка занималась спортом, отпечатался на ее ноге.

Оказалось, Маллон — не единственная, у кого на ноге появился логотип спортивного бренда. Пользовательница твиттера по имени Иден нанесла автозагар перед занятиями по танцам, а затем так же, как и Маллон, надела леггинсы «Адидас».

В «Адидас» пошутили, что у Ив Маллон есть все шансы стать амбассадором компании.

«Мы бы сказали, что это судьба. Идешь к тому, чтобы представлять „Три полоски“, Ив. Мы видим тебя»
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