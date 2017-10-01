шапито

Пилот «Формулы 1» протаранил соперника, когда гонка уже закончилась

Meduza
11:35, 1 октября 2017
Надежный источник

Пилот команды «Уильямс» Ланс Стролл столкнулся с «Феррари» Себастьяна Феттеля, когда оба они уже закончили гонку. После финиша гран-при Малайзии Стролл врезался в болид соперника, полностью разрушив заднюю подвеску «Феррари».

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on

F1 2017 Malaysian GP: Stroll crash into Vettel! After the race.
Zockerfreak

Феттеля после столкновения довез до боксов пилот Паскаль Верляйн из команды «Заубер». Стролл поехал в боксы самостоятельно.

Победителем гран-при Малайзии стал Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл».

Читайте также

Фото в анонс: Roslan Rahman / AFP / Scanpix / LETA

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонс: Roslan Rahman / AFP / Scanpix / LETA

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме