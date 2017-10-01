шапито
Пилот «Формулы 1» протаранил соперника, когда гонка уже закончилась
Пилот команды «Уильямс» Ланс Стролл столкнулся с «Феррари» Себастьяна Феттеля, когда оба они уже закончили гонку. После финиша гран-при Малайзии Стролл врезался в болид соперника, полностью разрушив заднюю подвеску «Феррари».
Феттеля после столкновения довез до боксов пилот Паскаль Верляйн из команды «Заубер». Стролл поехал в боксы самостоятельно.
Победителем гран-при Малайзии стал Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл».
Фото в анонс: Roslan Rahman / AFP / Scanpix / LETA