«Собачий остров»: трейлер анимационного фильма Уэса Андерсона. Про собак!

Студия Fox опубликовала первый трейлер анимационного фильма «Собачий остров» режиссера Уэса Андерсона.

ISLE OF DOGS | Official Trailer | FOX Searchlight FoxSearchlight

Фильм расскажет о 12-летнем мальчике по имени Атари, который отправляется в путешествие по Японии, чтобы найти своего пса по кличке Рекс.

Главных героев в «Собачьем острове» озвучили Скарлетт Йоханссон, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Грета Гервиг и Билл Мюррей.

Это второй анимационный фильм Андерсона. Первый — «Бесподобный мистер Фокс» — вышел в 2009 году. Премьера «Собачьего острова» запланирована на март 2018 года.