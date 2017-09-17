Издание Sports.Ru обратило внимание на то, какие вещи можно купить на сайтах клубов, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. И обнаружило массу всего интересного: орфографические ошибки в написании сложных слов, свитера с фамилиями хоккеистов, которые в этом клубе уже не играют, кружки с изображением боксера Александра Поветкина (?!) и многое другое.

Но лучше всего магазин устроен у хоккейного клуба «Лада» — потому что там продаются пакеты! За 10 рублей можно купить обыкновенный полиэтиленовый пакет с логотипом команды.

«Во-первых, почему пакет выглядит так, как будто он уже был в употреблении? Во-вторых, такие пакеты должны бесплатно давать с покупкой нормальных аксессуаров. Впрочем, если в Тольятти при покупке пакета дают бесплатный пакет, это тоже очень хорошо», — пишет Sports.Ru.

И самое удивительное: пакеты (равно как и другая хоккейная атрибутика) как бы есть в продаже, но купить их невозможно. У «Лады» нет интернет-магазина, а на вкладке «где купить», на которой должны быть адреса магазинов, сказано: «Продажа продукции ХК „ЛАДА“ временно приостановлена».