Поссорился с банкоматом, съел яблоко с кетчупом: один день из жизни Джереми Кларксона под снотворным

Британский телеведущий Джереми Кларксон, который по совместительству является колумнистом таблоида Sun, написал саморазоблачительную колонку о своих приключениях под снотворным. По его словам, с такими таблетками ему никогда не везло («однажды я так очнулся в Шардже и мне пришлось смотреть на карте, где это»). Так что после двух неудачных опытов Кларксон зарекся их пить, но на трансатлантическом рейсе из Торонто не удержался — и, как он сам выражается, «лизнул полтаблеточки».

И вот, что случилось потом. Сначала Кларксона с трудом выставили из самолета после посадки, он заблудился в аэропорту Хитроу, уехал в другой терминал, поругался с банкоматом, приняв его за паспортный контроль, а приехав на работу, сел за чужой стол и написал длинную и очень скучную рецензию на машину, которую никогда не водил, в журнал Top Gear, откуда его уволили больше года назад. А потом пообедал яблоком, вылив на него кетчуп, и пошел покурить, хотя давно бросил. Хочется верить, что все это Кларксон придумал — потому что иначе ему в этот день пришлось по-настоящему нелегко.