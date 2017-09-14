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Тина Канделаки собралась на концерт Гнойного. И даже купила его мерч
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что собирается пойти на концерт Славы КПСС (Гнойный). И даже купила к этому событию свитшот творческого объединения «Антихайп», которое возглавляет рэпер.
К концерту @gnojnyj и @sdthaking закупилась мерчем. Осталось достать патрули😜 pic.twitter.com/t26eZkUPF6— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) September 13, 2017
«На концерте Славы КПСС будем, как куклята», — написала Канделаки. По ее словам, «чемодан мерча» ей привез вице-президент Mail.ru Group. Александр Кабаков.
Канделаки выбрала свитшот «Антихайпик». Гнойный выступал в таком же на баттле против с Оксимироном.