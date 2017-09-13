Вышел второй трейлер анимационного фильма «Мой маленький пони»

Студия Lionsgate опубликовала второй трейлер анимационного фильма «Мой маленький пони», снятый по одноименному мульсериалу и серии игрушек.

My Little Pony: The Movie Trailer #2 (2017) | Movieclips Trailers Movieclips Trailers

По сюжету фильма, шесть пони — Твайлайт Спаркл, Эпплджек, Рейнбоу Дэш, Пинки Пай, Флаттершай и Рэрити — отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти страну Эквестрию и их родной Понивилль от злодея Короля Шторма.

Главных героев озвучили Эмили Блант, Зои Салдана Тара Стронг и певица Sia. Режиссер — Джейсон Тиссен.

В российских прокат «Мой маленький пони» выйдет 12 октября 2017 года.