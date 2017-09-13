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Вышел второй трейлер анимационного фильма «Мой маленький пони»
Студия Lionsgate опубликовала второй трейлер анимационного фильма «Мой маленький пони», снятый по одноименному мульсериалу и серии игрушек.
По сюжету фильма, шесть пони — Твайлайт Спаркл, Эпплджек, Рейнбоу Дэш, Пинки Пай, Флаттершай и Рэрити — отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти страну Эквестрию и их родной Понивилль от злодея Короля Шторма.
Главных героев озвучили Эмили Блант, Зои Салдана Тара Стронг и певица Sia. Режиссер — Джейсон Тиссен.
В российских прокат «Мой маленький пони» выйдет 12 октября 2017 года.