шапито
«Он убивает в снегопад»: трейлер «Снеговика» с Майклом Фассбендером
Студия Universal Pictures опубликовала дублированный трейлер триллера «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм снят по роману норвежского писателя Ю Несбе.
Фассбендер играет детектива Харри Холе, расследующего серию загадочных преступлений в Осло. Холе должен найти маньяка, который убивает замужних женщин и оставляет на месте преступления снеговика.
Помимо Фассбендера в картине снялись Ребекка Фергюсон, Хлоя Севиньи, Шарлотта Генсбур и Джеймс ДʼАрси. Режиссер — Томас Альфредсон.
В российский прокат фильм выйдет 26 октября 2017 года.