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«Он убивает в снегопад»: трейлер «Снеговика» с Майклом Фассбендером

Meduza
11:24, 5 сентября 2017

Студия Universal Pictures опубликовала дублированный трейлер триллера «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм снят по роману норвежского писателя Ю Несбе.

СНЕГОВИК. Дублированный трейлер № 2.
Universal Pictures Russia

Фассбендер играет детектива Харри Холе, расследующего серию загадочных преступлений в Осло. Холе должен найти маньяка, который убивает замужних женщин и оставляет на месте преступления снеговика.

Помимо Фассбендера в картине снялись Ребекка Фергюсон, Хлоя Севиньи, Шарлотта Генсбур и Джеймс ДʼАрси. Режиссер — Томас Альфредсон.

В российский прокат фильм выйдет 26 октября 2017 года.

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